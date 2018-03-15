حلاق يطلق النار على نفسه لإجبار عامل على التنازل عن محضر بطنطا







الغربية - مصطفى عادل

أقدم حلاق مقيم منطقة أبو جمالة ثان طنطا بمحافظة الغربية، على إطلاق عيار نارى من فرد خرطوش على نفسه لاجبار عامل على التنازل عن محضر ضد أقاربه لاضرامهم النار فى شقة والدة الأخير.

تمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقيب أحمد الهيتمى، معاون المباحث، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من كشف ملابسات الواقعة وإدعاء المصاب، واعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة لإجبار المشكو فى حقه على التنازل عن المحضر.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بوصول أحمد محمد عوض إدريس 23 عاما حلاق مصاب بطلق خرطوش، وتبين أنه مصاب بطلق رش خرطوش فى الفخذ الأيسر والظهر، وبسؤاله اتهم محمد فوزى عبدالله بدران عامل بالتعدى عليه بفرد خرطوش وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة.

توصلت التحريات إلى وجود خلافات بين أقارب المجنى عليه والمشكو فى حقه، لإضرامهم النيران فى شقة المشكو فى حقه عمدا ومحبوسين على ذمة القضية رقم 6212 لسنة2018 جنايات ثان طنطا، وبتضيق الخناق على المصاب، اعترفه بإطلاقه النار على نفسه ومحاولته الصاق التهمه بالمشكو فى حقه لاجباره على التنازل عن المحضر المحرر ضد أقاربه، تحرر المحضر رقم 7368 لسنه 2018 جنح ثان طنطا وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المبلغ 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الطرف الثاني.