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"حقوق الإنسان" بمديرية أمن المنيا ينجح فى إخلاء سبيل إحدى الغارمات

الخميس، 15 مارس 2018 04:13 م
"حقوق الإنسان" بمديرية أمن المنيا ينجح فى إخلاء سبيل إحدى الغارمات غارمات - أرشيفية





المنيا- حسن عبد الغفار
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نجح قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن المنيا، فى إخلاء سبيل إحدى الغارمات، والمودعة بسجن مركز مغاغة.
 
واتخذ قسم حقوق الإنسان، الإجراءات اللازمة حيال "سعاد. ن. م" مواليد 1941، والمودعة بسجن مركز مغاغة، على ذمة قضايا تبديد بإجمالى مدد حبس بلغت 16 سنة، حيث تم تحديد الدائنين وسداد المبالغ عن المسجونة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، لإيقاف تنفيذ العقوبات فى القضايا المحبوسه على ذمتها وإخلاء سبيلها .

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