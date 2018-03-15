حركة تغييرات محدودة لمديرى مستشفيات الدقهلية







الدقهلية شريف الديب

أصدر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قرارا بندب الدكتور حسام مدحت عرفات -مساعد أخصائى صدر للقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى صدر المنصورة لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان عن الوظيفة خلفا للدكتور عبد القادر الشيخ نظرا لبلوغه السن القانونى للمعاش بقرار رقم "2020" لسنة 2018.

كما قرر أيضا ندب الدكتور عبد الناصر رمضان العيسوى الخولى - استشارى أول جلدية وتناسلية- للقيام بتيسير أعمال مدير مستشفى الجلدية والتناسلية لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان عن الوظيفة نظرا لبلوغ مدير المستشفى د.محمد العزب السن القانونى للمعاش بقرار رقم "2018" لسنة 2018.

وتقرر ندب الدكتور عبده محمد عبده الحارون- أخصائى باطنة للقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى حميات المنصورة لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان عن الوظيفة بقرار رقم "2019" لسنة 2018.