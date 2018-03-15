video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حركة تغييرات محدودة لمديرى مستشفيات الدقهلية

الخميس، 15 مارس 2018 05:34 م
حركة تغييرات محدودة لمديرى مستشفيات الدقهلية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية





الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أصدر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قرارا بندب الدكتور حسام مدحت عرفات -مساعد أخصائى صدر للقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى صدر المنصورة لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان عن الوظيفة خلفا للدكتور عبد القادر الشيخ نظرا لبلوغه السن القانونى للمعاش بقرار رقم "2020" لسنة 2018.

كما قرر أيضا ندب الدكتور عبد الناصر رمضان العيسوى الخولى - استشارى أول جلدية وتناسلية- للقيام بتيسير أعمال مدير مستشفى الجلدية والتناسلية لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان عن الوظيفة نظرا لبلوغ مدير المستشفى د.محمد العزب السن القانونى للمعاش بقرار رقم "2018" لسنة 2018.

وتقرر ندب الدكتور عبده محمد عبده الحارون- أخصائى باطنة للقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى حميات المنصورة لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان عن الوظيفة بقرار رقم "2019" لسنة 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة الدقهلية" تكثف استعداداتها لمواجهة الطوارئ خلال انتخابات الرئاسة

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

صحة الدقهلية

مديري المستشفيات




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة