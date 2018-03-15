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حرس دار القضاء العالى يلقى القبض على نصاب بالمحكمة والنيابة تقرر حبسه

الخميس، 15 مارس 2018 12:51 م
حرس دار القضاء العالى يلقى القبض على نصاب بالمحكمة والنيابة تقرر حبسه دار القضاء العالى





كتبت هدى أبو بكر
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ألقى العميد حسن عبدالغفار قائد الحرس بدار القضاء العالى القبض على أحد الأشخاص بعد الاشتباه به، وتبين أنه نصاب، وتم تحرير محضر، وتمت إحالته للنيابة.

واشتبه العميد حسن عبد الغفار، فى أحد الأشخاص بالدور الثالث بالمحكمة وبسؤاله عن تحقيق شخصيته تبين عدم وجود تحقيق شخصية معه، وبمناقشته اعترف بأنه اعتاد الحضور إلى محكمة دار القضاء العالى لابتزاز الموظفات اللاتى يعملن بالمحكمة وإلا يهددهن بالتشهير بهن وبسمعتهن.

واعترف المتهم أ. ف . س بتقاضى 13 ألف جنيه من إحدى الموظفات على سبيل الابتزاز، وبالكشف الجنائى عليه تبين سابق اتهامه فى عدة قضايا سرقة ونصب.

 وتم تحرير المحضر 3437 جنح الأزبكية لسنة 2018 بمعرفة العميد حسن عبدالغفار قائد حرس المحكمة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم وطلبت تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة.

 


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