حرس السواحل الليبى يضبط ناقلة وقود تحمل علم توجو

كتب أحمد جمعة

تمكن الزورق رأس أجدير التابع لخفر السواحل الليبى، مساء الأربعاء، من ضبط ناقلة وقود تحمل علم توجو على بعد 8 أميال شمال بوكناش القريبة من الحدود البحرية الليبية التونسية.

وقال المتحدث الرسمى باسم خفر السواحل الليبى العميد أيوب قاسم، فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه تم الوصول بناقلة الوقود إلى قاعدة طرابلس البحرية اليوم الخميس.

وأكد حرس السواحل الليبى أن عملية الضبط تمت بسبب تواجدها فى عمق المياه الإقليمية الليبية بدون إذن من السلطة البحرية الليبية المختصة، وفى منطقة مشبوهة تتم فيها أعمال تهريب الوقود الليبى، موضحًا أنه تم ضبط العديد من السفن والناقلات فى المنطقة المذكورة، وهى تقوم بتهريب الوقود فى أوقات سابقة.

وأكد العميد أيوب قاسم أنه سيتم إحالة قضية الناقلة إلى النيابة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.