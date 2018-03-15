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حبس حدث 5 سنوات ضبط بحوزته أقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الجيزة

الخميس، 15 مارس 2018 03:56 م
حبس حدث 5 سنوات ضبط بحوزته أقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الجيزة أقراص مخدرة-أرشيفية





كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة حدثا بالحبس 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة "الترامادول" بالجيزة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

 

تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة كشفت أن ضابط بقسم شرطة الجيزة، أثناء مروره الأمنى بدائرة القسم، شاهد حدث يدعى "محمد.ح.ز" طالب 17 سنة، محرزا سلاح أبيض فضبطه واستخلصه منه.

 

وبتفتيش المتهم عثر معه على أقراص من مخدر الترامادول ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.


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