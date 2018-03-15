جونسون: بريطانيا قد تستهدف حلفاء بوتين الفاسدين







رويترز

أشار وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الخميس، إلى أن الشرطة البريطانية قد تستهدف الروس الفاسدين الذين يدينون بثرواتهم إلى صلاتهم بالرئيس فلاديمير بوتين، وذلك ردا على هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسى سابق.

وأعلنت بريطانيا أمس الأربعاء طرد 23 دبلوماسيا روسيا بسبب هجوم بغاز الأعصاب )نوفيتشوك) على سيرجى سكريبال وابنته يوليا. وتنفى موسكو أى ضلوع فى الهجوم ومن المتوقع أن ترد على قرار لندن.

وقال جونسون فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) بشأن الرد البريطانى على قضية سكريبال "ما يرغب الناس فى رؤيته هو بعض الأشخاص فاحشى الثراء المرتبطين مباشرة بفلاديمير بوتين الذين يمكن أن يكون السبب فى ثرواتهم هو علاقاتهم بفلاديمير بوتين، والذين ربما تستطيع أجهزة القانون والشرطة أن تصدر أوامر ضدهم تتعلق بحيازتهم ثروات لا تفسير لها، لتقديمهم للعدالة بسبب ما ارتكبوه من فساد شديد".

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ما زالت تعمل على إعداد إجراءات انتقامية ضد بريطانيا بعد قرارها طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

واعتزام بريطانيا طرد الدبلوماسيين الروس يعد أكبر عملية طرد من نوعها منذ الحرب الباردة ويأتى بسبب هجوم كيماوى على عميل روسى مزدوج فى انجلترا ألقت رئيسة الوزراء تيريزا ماى اللوم فيه على موسكو وهو ما أيدته الولايات المتحدة.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن بريطانيا رفضت التعاون مع موسكو فى التحقيق فى الواقعة، وأضافت أن المزاعم بتورط روسيا فى الهجوم "جنون" وتابعت أن موسكو قلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية فى بريطانيا.