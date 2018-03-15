جهات التحقيق تستمع لأقوال زوجة ضابط الشرطة بقضية "خيرى رمضان"







كتب أحمد إسماعيل

انتهت منذ قليل، جهات التحقيق المختصة، من سماع أقوال زوجة عقيد الشرطة بقضية الإعلامى خيرى رمضان المتهم بالإساءة للداخلية على سبيل الاستدلال، وقررت صرفها بالضمان الشخصى.

وحضرت زوجة عقيد الشرطة فى سرية تامة، صحبة زوجها والمحامى الخاص بهما، واستمرت جلسة الاستماع إلى أقوالها قرابة ثلاثة ساعات، عرضت خلالها النيابة عليها فيديو المداخلة.