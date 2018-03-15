جنايات دمنهور تحيل أوراق زوجين للمفتى بتهمة قتل الزوجة الثانية

كشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار محمد العزب رئيس النيابة العامة بمركز بدر بمحافظة البحيرة، العديد من المفاجأت فى اعترافات المتهمين بذبح ربة منزل وقتل طفلتها التى تبلغ عامين بقرية الخرطوم التابعة لمركز بدر.

وقال المتهم "عمر.م.م" 75 سنة، فى اعترافاته أمام النيابة العامة، إنه تزوج المجنى عليها "إيمان.ح.ذ" عرفيا قبل الحادث بفترة قصيرة بعد طلاقها من زوجها الأول، مشيرا إلى أنها كانت تتردد على فى منزلى بقرية الخرطوم على فترات.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أن وسواس الضراير تسللت لزوجتى "منال.ا.م" 45 سنة، حيث قالت لى إن إيمان ليست حاملا منى، وأن سلوكها غير سوى ومن هنا بدأت القصة والانتقام لشرفى، حيث تم قتلها ودفنها أمام المنزل هى وطفلتها لدفن السر معها.

كان قد تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد محمود الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة بدر، يفيد ببلاغ "منى.ع.ع" 19 سنة، بقيام زوج والدتها "عمر.م.م" 75 سنة، ووالدتها "منال.ا.م" 45 سنة، بذبح "إيمان.ح.ذ" 27 سنة، ودفنها بحفرة بالرمال أمام المنزل بقرية الخرطوم التابعة لدائرة المركز.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4042 إدارى مركز شرطة بدر، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد العزب مدير النيابة العامة بمركز بدر والمستشار أحمد عصمت وكيل النائب العام، أمر باستخراج جثة المجنى عليها وابنتها وقرر بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.