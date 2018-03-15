جنايات جنوب سيناء تقضى بالمؤبد على شخص لاتهامه بالخطف







جنوب سيناء - فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن وعضوية المستشارين محمد سامى عصر ومحمد إبراهيم حامد وحضور وليد الغنيمى وكيل النائب العام وأمانة سر عبد الرحمن عبد العزيز، بمعاقبة "دخيل.م.س" بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة سرقة سيارات واختطاف مواطنين واحتجازهم فى عام 2012م ومقاومة السلطات والعنف مع موظفين عموميين.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أغسطس عام 2012 م حينما قام المتهم "دخيل" بسرقة سيارة مملوكة لفايز أحمد صابر بالإكراه باستخدام السلاح الآلى واختطاف قائدها شاذلى عمران، كما قام بسرقة سيارة إيهاب فوزى محمد أثناء سيرها على طريق الطور – شرم الشيخ بالإكراه واختطاف راكبيها.

كما قام المتهم باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم الرائد أيمن محمد عادل رئيس مباحث قسم الطور والقوة المرافقة له لحملهم على الامتناع عن أداء واجبهم فى ضبط المتهم وإحرز سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، كما وجهت للمتهم تهمة الإتلاف العمدى لسيارتين شرطة.

وقد ألقت مباحث المديرية برئاسة العميد مدحت السقا القبض على المتهم وأحاله المستشار خالد عيد المحامى العام لنيابات جنوب سيناء لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.