جنايات القاهرة تجدد حبس 6 متهمين من " كتائب حسم" الإرهابية

جنايات القاهرة تجدد حبس 6 متهمين من " كتائب حسم" الإرهابيةالخميس، 15 مارس 2018 02:48 م
المستشار شبيب الضمرانى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 21 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة شبيب الضمرانى، تجديد حبس 6 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات،لاتهامهم بالانضمام لـ"كتائب حسم" الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.
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