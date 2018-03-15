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جامعة أسوان تشارك في احتفالية يوم المرأة المصرية

الخميس، 15 مارس 2018 04:09 م
جامعة أسوان تشارك في احتفالية يوم المرأة المصرية جانب من الاحتفالية





أسوان – صلاح المسن
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شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان في احتفالية يوم المرأة المصرية التي أقيمت اليوم  بمدينة أسوان .  

شهد الاحتفالية  الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتوره حنان عبدالمنعم نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب وكما شارك في الاحتفالية  لفيف من  ممثلي الجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة بأسوان .

و أكد المشاركون في الإحتفالية علي دور المرأة المصرية في المجتمع ودورها في مسيرة البناء والتنمية .

 

 

 

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