جامعة أسوان تشارك في احتفالية يوم المرأة المصرية







أسوان – صلاح المسن

شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان في احتفالية يوم المرأة المصرية التي أقيمت اليوم بمدينة أسوان .

شهد الاحتفالية الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتوره حنان عبدالمنعم نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب وكما شارك في الاحتفالية لفيف من ممثلي الجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة بأسوان .

و أكد المشاركون في الإحتفالية علي دور المرأة المصرية في المجتمع ودورها في مسيرة البناء والتنمية .