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جاسكو: قطاع الكهرباء استهلك 62% من الغاز الطبيعى خلال 2017

الخميس، 15 مارس 2018 03:00 ص
جاسكو: قطاع الكهرباء استهلك 62% من الغاز الطبيعى خلال 2017 محطة كهرباء - أرشيفية





كتب أحمد أبو حجر
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قال المهندس هشام رضوان رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" – التابعة لقطاع البترول - أن متوسط استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى  خلال عام 2017 بلغ نحو 62% من إجمالى الاستهلاك المحلى  من الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن الشركة تعتبر قطاع الكهرباء له الأولوية الأولى فى تأمين احتياجاته بسواء من الغاز أو من المازوت كوقود بديل.

وأضاف رضوان فى تصريحات صحفية أنه تم استكمال والانتهاء من باقى المشروعات اللازمة للتشغيل التجارى لمحطات الكهرباء  الثلاثة الجديدة التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية فى كل من العاصمة الجديدة، وبنى سويف، والبرلس، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ خطوط بأطوال 76 كيلو متر وإنشاء 3 محطات تخفيض وقياس عملاقة.

وأشار رئيس شركة جاسكو إلى استكمال المشروعات اللازمة لإمداد الغاز لباقى محطات الكهرباء المدرجة بالخطة الخمسية لقطاع الكهرباء 2012- 2017.

وكانت شركة جاسكو قد تمكنت من إضافة 14 مستهلكا جديدا ليصل عدد العملاء التابعين للشركة بنهاية عام 2017 إلى 527 عميلا، كما قامت الشركة بتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لعدد من المناطق الصناعية وكبار المستهلكين، مشيراً إلى تضاعف أطوال الخطوط الرئيسية للشبكة القومية لتصل إلى 7487 كيلو مترا، كما تضاعفت طاقة النقل لتصل إلى 225 مليون قدم مكعب يومياً .

 


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