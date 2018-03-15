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توقيع بروتوكول تعاون مع وزير الصحة السعودى لإنشاء مستشفى بالطائف على غرار 57357

الخميس، 15 مارس 2018 01:13 م
توقيع بروتوكول تعاون مع وزير الصحة السعودى لإنشاء مستشفى بالطائف على غرار 57357 جانب من الزيارة





كتبت- نورا طارق
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قام توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى، بزيارة لمستشفى 57357 لتوقيع بروتوكول، تعاون بشأن إنشاء مستشفى سرطان جديدة  للأطفال والكبار بالطائف بالمملكة العربية السعودية، وذلك  على غرار مستشفى 57357.

 

و استقبل وزير الصحة السعودى، الدكتور شريف أبو النجا، مدير عام المستشفى الرئيس التنفيذى لمجموعة 57357، والدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس أمناء 57357 وزير التعليم العالى السابق.

 

وقد عبر الربيعة، عن تقديره لمكانة 57357 قائلاً : "هذا المستشفى هو مشروع فريد من نوعه وإنجاز عظيم يعكس العمل الجاد المتفاني". وأشاد بمسعى المستشفى من أجل الاستدامة و بالمشروعات التوسعية التى بصددها المستشفى الآن.

 

والجدير بالذكر أن زيارة وزير الصحة السعودى والسيد الحارثى، جاءت بعد مرور عام من الاجتماعات والمناقشات مع جمعية "أجنحة الخليج"، للتوقيع على بروتوكول يشمل نقل الخبرات مستشفى 57357 في مختلف المجالات للمستشفى الجديد، و ذلك فى مجالات : جمع التبرعات ، والإدارة ، وتشغيل المستشفيات ، وتكنولوجيا المعلومات ، وتوفير الرعاية عالية الجودة، و ذلك من أجل وضع نموذج مماثل لنموذج  لمستشفى 57357 لعلاج السرطان في الطائف ، والذي سيخدم منطقة الخليج والمنطقة العربية.

 

وأعلن الدكتور عمرو عزت سلامة، أن 57357 سيقوم بإعداد الدراسات الفنية لإنشاء المستشفى الجديدة بالسعودية، وإجراء التدريب لكوادره نظرا لما تتمتع به 57357 من خبرة اكتسبتها فى مصر والعالم العربى وأفريقيا  على مدى 10 سنوات من التشغيل  إلى جانب مسئوليتها الاجتماعية كمنظمة مجتمع مدنى،  تسعى لدعم المبادرات المعنية  بتوفير الرعاية الصحية الجيدة ، والأبحاث ، والتقدم العلمي.


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