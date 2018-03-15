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توقف حركة المرور أعلى ميدان الرماية بسبب مقطورة معطلة

الخميس، 15 مارس 2018 09:46 ص
توقف حركة المرور أعلى ميدان الرماية بسبب مقطورة معطلة زحام مرورى - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى ميدان الرماية بسبب مقطورة معطلة أعلى الطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور من شارع الهرم اتجاه طريق الفيوم  وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى ميدان الرماية، بمقطورة معطلة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

 


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