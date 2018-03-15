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تنكيس الأعلام ببنجلاديش حدادا على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة

الخميس، 15 مارس 2018 12:22 م
تنكيس الأعلام ببنجلاديش حدادا على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة طائرة بنجلاديش المنكوبة





داكا (أ ش أ)
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أمرت رئيسة الوزراء البنغالية "الشيخة حسينة" بتنكيس الأعلام إلى النصف على جميع المبانى الحكومية داخل البلاد وسفارات بنجلاديش فى جميع أرجاء العالم، وذلك حدادا على أرواح ضحايا حادث تحطم الطائرة البنغالية المنكوبة فى العاصمة النيبالية (كاتمندو).

وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الخميس، أن الشيخة حسينة قطعت زيارتها إلى سنغافورة وعادت إلى بلادها عقب وقوع الحادث، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة صلوات غدا الجمعة، فى جميع المساجد بالبلاد حدادا على أرواح الضحايا.

يشار إلى أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية البنغالية (يو إس-بنجلا) كانت تقل 67 راكبا إلى جانب 4 من أفراد الطاقم، وقد أقلعت من بنجلاديش، وتحطمت يوم الاثنين الماضى، بالقرب من مدرج الهبوط فى مطار"تريبوفان الدولى" فى العاصمة "كاتمندو" واندلعت بها النيران.

من ناحية أخرى  قال مسئولون فى نيبال اليوم الخميس، إن السلطات تواجه مصاعب فى التعرف على هويات عدد كبير من مصابى الطائرة البنغالية التى تحطمت فى البلاد، بسبب الحروق الشديدة والإصابات البالغة التى يعانون منها.

وقال المتحدث باسم الشرطة مانوج نوبان - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - إن الحروق الشديدة فى المصابين والقتلى صعبت - بشكل بالغ - من عمليات التعرف على هوياتهم، موضحا أنه تم التعرف على هويات قرابة 11 ناجيا فقط.

وتابع نوبان إن 19 ناجيا ما زالوا يتلقون العلاج فى مستشفيات العاصمة (كاتمندو)، فيما تم نقل آخر - جوا - إلى سنغافورة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وخرج مصابان نيباليان من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.

 

 

 

 


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