تنفيذ 80 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل خلال حملة بقنا

تنفيذ 80 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل خلال حملة بقناالخميس، 15 مارس 2018 12:27 م
حملة إزالة تعديات - صورة أرشيفية
قنا- وائل محمد
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شنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرضى الزراعية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من الوحدات المحلية الخاصة بالتعديات لإعادة الانضباط للشارع، وتفعيل القانون الأمنى.
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى اخطارا من اللواء أشرف رياض مدير أمن قنا، يفيد شن حملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية والإدارة الزراعية بمراكز قوص وبندر قنا، ومراكز نقادة ودشنا، وأسفرت عن تنفيذ 80 حالة تعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.
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