تنفيذ 153 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح







مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 153 حكما قضائيا وفحص 22 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 17 مشتبها فيهم و5 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم فى قضية جنائية، و62 حكما جزئيا و8 أحكام مستأنفة و71 حكما بغرامات و11 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.