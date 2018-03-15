تكريم الأمهات المثاليات والمعلمين المتقاعدين بمؤتمر دعم السيسى ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

كرم النائب بدوى النويشى عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز وبندر الواسطى ببنى سويف، ومسئولو إدارة الواسطى التعليمية ومجلس الأمناء، عددا من الأمهات المثاليات والمعلمين المحالين للتقاعد بمدرسة الواسطى الثانوية الزراعية، وذلك خلال مؤتمر جماهيرى بقاعة الاحتفالات بالمدرسة الواسطى، لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة ثانية.

حضر المؤتمر الحسينى أحمد جابر رئيس مجلس الأمناء بإدارة الواسطى التعليمية، والمستشار جمال شافعى رئيس فرع الدعوى التأديبية بهيئة النيابة الإدارية، ومحمد عراقى مدير ادارة الواسطى التعليمية، وعماد صقر نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وهانى أبوالقاسم العمدة مدير ادارة التعلم النشط بالإدارة، ومحمد الصباغ المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بمركز الواسطى وأمين الاعلام بحزب مستقبل وطن، ولفيف من قيادات التعليم بمركز الواسطى.

وأكد النائب بدوى النويشى فى كلمته، على أهمية وقوف الجميع صفا واحدا وتوحيد الكلمة والسير بنية صادقة، وإرادة قوية لمواجهة التحديات الحقيقية التى تواجهها مصر، مجددا الثقة فى السيسى للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل والقضاء على الارهاب.

وطالب النويشى بالاصطفاف خلف الرئيس، والخروج على قلب رجل واحد لانتخابه فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن السيسى حافظ على النسيج الوطنى وحمى مصر من الفتنة الطائفية.