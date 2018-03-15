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تقرير للأمم المتحدة: استخدام واسع النطاق للاغتصاب كسلاح فى الحرب السورية

الخميس، 15 مارس 2018 02:57 م
تقرير للأمم المتحدة: استخدام واسع النطاق للاغتصاب كسلاح فى الحرب السورية سوريا - أرشيفية





رويترز
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قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسى على النساء والفتيات والرجال فى حملة لمعاقبة مناطق المعارضة وهى أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكشف المحققون فى تقرير أن جماعات المعارضة ارتكبت أيضا جرائم عنف جنسى وتعذيب رغم أنها "أقل شيوعا بشكل كبير".

 

 


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