"تعليم القليوبية" تكرم 28 متدربا بدورة الاستراتيجيات وخطط المتابعة والتقييم







القليوبية - نيفين طه

كرم عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وعادل عطية مدير عام التعليم العام، 28 متدربًا من مجتازى برنامج تصميم استراتيجيات وخطط المتابعة والتقييم الذى تم تنفيذه بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم.

يأتى ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور الدكتورة إيمان محمد فهمى مسئول التدريب بالإدارة المركزية للمتابعة بوزارة التربية والتعليم، وولاء مصطفى الديب مدير إدارة التدريب بالمديرية، وحسين مصطفى مدير إدارة تنسيق المتابعة بالمديرية، حيث تم تكريم 28 متدربا من العاملين بإدارات المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية فى الدورة التى تمت على مدار 5 أيام معدل 20 ساعة تدريبية.

وطالب عاطف سلامة وكيل المديرية، وعادل عطية مدير عام التعليم العام مجتازى الدورة بنقل خبراتهم التدريبية لباقى زملائهم وتفعيل دور إدارات المتابعة بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.