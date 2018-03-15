"تعليم أسوان" تصرف طلاب عدد من مدارس وسط المدينة مبكرا بسبب انقطاع المياه

"تعليم أسوان" تصرف طلاب عدد من مدارس وسط المدينة مبكرا بسبب انقطاع المياهالخميس، 15 مارس 2018 10:05 ص
مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح
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صرفت مديرية التعليم بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، عددا من طلاب مدارس وسط المدينة بشكل مبكر، لانقطاع مياه الشرب عنها بسبب كسر مفاجئ فى خط مياه محطة فريال بمدينة أسوان.
وقال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنه تلقى إخطارا بانقطاع مياه الشرب عن معظم مناطق وسط مدينة أسوان، وعدد من المناطق الأخرى، فوجه مديرى المدارس بصرف الطلاب بعد الحصة الثانية حال استمرار انقطاع المياه، مؤكدا أن تعليق الدراسة فى بعض المدارس أمر طبيعى، نظرا لطبيعة الطقس فى أسوان الذى يشهد ارتفاع درجات الحرارة.
على الجانب المقابل، أكد محمود عليان، رئيس مدينة ومركز أسوان، أن عودة المناطق لمعظم المناطق التى شهدت انقطاع المياه منذ مساء أمس الأربعاء، ولأكثر من 10 ساعات، سيكون عقب الانتهاء من إصلاح كسر فى خط مياه الشرب بمحطة فريال المغذى لهذه المناطق.
وأضاف "عليان"، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تلقى إخطارا بانقطاع مياه الشرب عن مناطق وسط المدينة وكورنيش النيل، وعدد من المناطق المتاخمة، وتبين أن السبب كسر مفاجئ تعرض له خط رئيسى فى محطة مياه فريال وسط المدينة، ما أدى لانقطاع المياه عن عدة مناطق منذ مساء أمس.
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