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الخميس، 15 مارس 2018 06:31 م
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تعطل حركة القطارات بشبين القناطر بسبب أعمال الصيانة

الخميس، 15 مارس 2018 05:14 م
تعطل حركة القطارات بشبين القناطر بسبب أعمال الصيانة محطة قطار- أرشيفية





القليوبية_نيفين طه
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تعطلت حركة القطارات خط قطار شبين القناطر23 يوليو بسبب أعمال الصيانة بمحطة قطار عرب العليقات التابعة لمدينة الخانكة بالقليوبية ما تسبب فى توقف حركة القطار.
 
 
 
وأكد الأهالى أن السائق رفض استكمال الرحلة لوجود أعمال حفر بالمنطقة بجوار القضيب مبديا تخوفه من خروج القطار عن مساره وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالقليوبية لإتخاذ الازم.
 
 
 
 
 
 
 

 


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