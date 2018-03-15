تعرف على 6 إجراءات للتعامل مع فقدانك لبطاقات المرتبات البنكية







كتب – أحمد يعقوب

هل سبق لك أن كنت ضحية لسرقة أو فقدان بطاقات البنوك بأنواعها، والتى تشمل بطاقات المرتبات وبطاقة الخصم وبطاقة الائتمان والمدفوعة مقدمًا؟.. إذا كان جوابك بنعم، عليك أن تعلم أنك لست الوحيد الذى تعرض لذلك، فى الواقع، أصبحت سرقة البطاقات أو فقدانها أكثر شيوعًا فى الآونة الأخيرة، وفى حين أن العديد من الضحايا قادرون على معالجة الأمر بسرعة، قد يضطر بعضهم الآخر لقضاء شهر أو أكثر فى حل المشاكل الناجمة عن ذلك، وحتى بعد حل هذه المشاكل، يمكن أن تكون الخسارة المادية جسيمة.. "اليوم السابع" يقدم فى هذا التقرير بالتعاون مع مؤسسة "فيزا" النصائح اللازمة للتعامل مع تلك المواقف.

- فى حال السرقة أو فقدان البطاقات البنكية الخاصة بك، قم بتقديم بلاغ بالواقعة لأقرب قسم شرطة.

- اتصل برقم "كول سنتر" الخاص بالبنك الذى تتعامل معه لإيقاف البطاقات البنكية المفقودة.

- تقدم لأقرب فرع للبنك الذى تتعامل معه لاستخراج بطاقة جديدة بديلة للمفقودة، وتتراوح مدة استخراجها فى غالبية البنوك بين 7 أيام إلى أسبوعين.

- قم بتطبيق إجراءات أمنية إلكترونية ذكية، بعد تسلمك للبطاقات الجديدة، ولا تستخدم نفس كلمة المرور لعدة حسابات أو بطاقات مصرفية حتى لا تكون حساباتك معرضة لخطر الاختراق.

- استخدام كلمات مرور آمنة للبطاقات تكون معقدة وليست سهلة، وعدم مشاركتها مع الآخرين، وتغيير كلمة المرور بين الحين والآخر.

ـ احتفظ بكلمات المرور الخاصة بالبطاقات البنكية فى أماكن آمنة، ولا تحتفظ بها فى محفظة النقود الخاصة بك، ولا تحتفظ بها أيضًا بجانب بطاقات البنك.