تعرف على وظائف الدفاع المدنى السعودى للمرأة السعودية







وكالات الأنباء

أعلن مدير عام الدفاع المدنى لشئون السلامة، اللواء عبدالرحمن الحسينى، عن بدء اجتماع لوزارة الخدمة المدنية، وذلك لاعتماد وظائف نسائية تحت مسمى "مسئولة سلامة" فى الدفاع المدنى.

وقال الحسينى خلال مؤتمر صحفى: "تم اعتماد برامج مع التعليم الفنى لممارسة كل أعمال رجال الدفاع المدنى ورجال السلامة فى المنشآت الحكومية والخاصة للجنسين"، وفق صحيفة "صدى" الإلكترونية.

ومن جانبه، قال مساعد المدير العام للدفاع المدنى للعمليات العميد الدكتور حمود الفرج، إن المديرية تسعى لاستقطاب مليون متطوع فى عام 2030، وسيصدر قريباً نظام تطوعى تشارك فيه المديرية خلال الأشهر المقبلة.