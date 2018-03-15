تعرف على آثار مصر الخديوية المملوكة لـ"الأوقاف" باليونان × 9 معلومات







كتب إسماعيل رفعت

ترك محمد على باشا الألبانى الأصل، ووالى مصر وبانيها فى العصر الحديث أثارًا بالغة القيمة فى جزيرة كفالا وجزيرة تاسوس باليونان، تصل إلى 15 منشأة أثرية مملوكة للأوقاف المصرية وتبحث استغلالها، جاء حصرها، كالتالى:

1- تمثالا للوالى محمد على يمتطى جواد شاهرا سيفه فى ميدان عام تملكه وزارة الأوقاف المصرية.

2- منزل والد محمد على باشا فى موطنه الأصلى الذى يقع حاليا فى نطاق دولة اليونان.

3- مبنى الكلية البحرية ويسمى بمبنى الايماريت بمنطقة كفالا باليونان.

4- مبنى الكلية البحرية يستخدم كفندق وقاعة مؤتمرات ويتدارس استغلاله بشكل أفضل.

5- مبنى منزل محمد على بجزيرة كفالا باليونان.

6- مبنى المدرسة البحرية "الغيمناسيوم" بجزيرة ثاسوس المطل على بحر إيجه باليونان.

7- "منزل الألبانى" بجزيرة تاسوس باليونان المملوك للأوقاف المصرية.

8– الممتلكات تقدر بالمليارات لكونها جزر وممتلكات عظيمة القيمة.

9- لا يمكن نقلها ويجرى الترتيب والإتفاق مع الجانب اليونانى للبدء فى إستثمارها.