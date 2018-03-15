تضامن الإسماعيلية: 28830 كارت تكافل وكرامة واستبعاد 114 حالة غير مستحقة







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلنت الدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسماعيلية أن إجمالى عدد الحالات التى صدر لها كروت صرف من بداية تنفيذ البرنامج فى 20 /12/2016، وحتى آخر إصدار فى 7/12/2017 للأسر "تكافل" 23880 كارت، وللأفراد "كرامة" 4950 وتشمل الأفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة، العجز والمرض، والشيخوخة وهو من بلغ سن 65 عاما.

وأضافت وكيل وزارة التضامن، أنه قد تم سحب عينة عشوائية من مجموع الحالات التى صدر لها كروت صرف بنسبة 10% بواقع 2376 حالة تكافل و487 حالة كرامة، للبحث وتأكيد أحقية الأفراد والأسر فى الحصول على مساعدات البرنامج، ومن البحث تبين انه يوجد عدد 102 حالة تكافل، وعدد 12 حالة كرامة، بإجمالى 114 حالة غير مستحقة للحصول على مساعدات البرنامج، لأسباب مختلفة ومنها الوفاة و سفرالزوج للخارج وإمتلاك عقارات وإمتلاك سيارة وامتلاك اراضى زراعية، وتم مخاطبة الوزارة لقطع الصرف عن الحالات المذكورة تفصيليا بالتقرير.

وكان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قد طالب وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسماعيلية، بإعداد تقرير مفصل حول الإجراءات المتبعة حيال الأسرغيرالمستحقة للمساعدات ضمن برنامج تكافل وكرامة.