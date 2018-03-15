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"تصديرى السلع الهندسية": 5 قطاعات تشارك فى بعثة "كوت ديفوار" مطلع مايو

الخميس، 15 مارس 2018 02:41 م
"تصديرى السلع الهندسية": 5 قطاعات تشارك فى بعثة "كوت ديفوار" مطلع مايو عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية





كتب إسلام سعيد
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بحث المجلس التصديرى للسلع الهندسية، فى لقاء له اليوم الخميس، الترتيبات الخاصة بالبعثة التجارية التى ينظمها المجلس لدولة كوت ديفوار فى الفترة من 1 حتى 5 مايو المقبل، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين.

وقال عمرو أو فريخة، رئيس المجلس، فى بيان صادر عنه عقب اللقاء الذى شاركت فيه عدة شركات هندسية عاملة فى القطاع، إن المجلس يدرس استهداف أسواق محددة بقطاعات محددة، وفق دراسات فنية يعمل على إعدادها، تستهدف تعزيز الصادرات المصرية وزياتها لكل الدول الأفريقية والأوروبية وغيرها.

وأشار المجلس التصديرى للسلع الهندسية، إلى أن البعثة التجارية تستهدف 5 قطاعات هندسية، على رأسها "الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والطلمبات والمراجل والمحركات، ووسائل النقل، والآلات والمعدات"، فيما تستهدف البعثة تعزيز الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وفق خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية فى الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن التعاون مع الجهات المختلفة يساهم فى زيادة حركة الصادرات المصرية، ما يلعب دورا رئيسيا فى نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية بكل الطرق الممكنة، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة المصرية الساعية لرفع نسب الصادرات المصرية وحل المشكلات والمعوقات التى تواجهها فى الفترة المقبلة.


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عمرو أبو فريخة




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