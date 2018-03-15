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الخميس، 15 مارس 2018 05:36 م
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تشكيل آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن للمرأة والأمن والسلام شمال دارفور

الخميس، 15 مارس 2018 05:25 م
تشكيل آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن للمرأة والأمن والسلام شمال دارفور مجلس الأمن





الخرطوم (أ ش أ)
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قررت لجنة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام بولاية شمال دارفور بالسودان، تشكيل آلية لإحكام العمل والتنسيق من أجل المضى قدما فى تطبيق مضامين القرار خلال المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة والحماية والوقاية والإنعاش المبكر للمرأة.

وقالت الدكتورة فيحاء آدم كرم الدين، معتمد الرئاسة مسئولة ملف المرأة بحكومة ولاية شمال دارفور - في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة برئاستها اليوم الخميس بمدينة الفاشر- إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد ورشة جامعة للجان الولائية بولايات دارفور الخمس، لعرض النتائج المحرزة لأركان القرار خلال الفترة السابقة، بجانب تحديد الرؤى المستقبلية من خلال التوصيات التي سيتم اعتمادها، وذلك من أجل خدمة قضايا المرأة المختلفة بالإقليم.

وأكدت أن لجنة القرار 1325 ستواصل سعيها الجاد لتوعية وتثقيف المرأة بالمحليات المتعددة في كافة الجوانب القانونية والتعريف بحقوقها كاملة، فضلا عن ضرورة تمثيلها في لجان الجودية والمصالحات ، داعية إلى التكاتف والتعاون لتنفيذ القرار وتقديم خدمة جليلة للمرأة.

يذكر أن القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن بشأن المرأة، السلام والأمن، شدد على الحاجة لمراعاة خصوصية المرأة، وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام خصوصا فى المناطق المتضررة من النزاع، وتأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في أماكن النزاعات، بجانب دعم دور المرأة في مجال المراقبين العسكريين والشرطة المدنية ومراقبى حقوق الإنسان.

 


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