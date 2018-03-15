تسليم 10901 بطاقة تموينيه بالقليوبية وفحص 25 ألف مصاب بـ"فيروس سى"







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

أكد اللواء محمود عشماوى محافظة القليوبية، على أن مديرية تموين القليوبية تسلمت 10901 بطاقة تموينية بجميع الإدارات التموينية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منذ بداية شهر يناير الماضى، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير كافة التسهيلات وحل جميع مشكلات البطاقات التموينية، تيسيرا على المواطنين فى الحصول على السلع التموينية المدعومة.

وأشار إلى أن إدارة التموين ببنها، تسلمت 1542 بطاقة تموينية، وتسلمت ادارة شبرا الخيمة 2775 بطاقة تموينيه، كما تسلمت ادارة قليوب عدد 780 بطاقة تموينيه، بالإضافة إلى ذلك إستلمت ادارة الخانكة التموينية عدد 1797 بطاقة تموينية، وتسلمت ادارة القناطر الخيرية عدد 1595 بطاقة تمونية، وتسلمت ادارة تموين شبين القناطر عدد 1025 بطاقة، واستلمت ادارة طوخ التموينية عدد 781 بطاقة ،كما استلمت ادارة قها التموينية عدد 201 بطاقة، واستلمت ادارة كفر شكر التموينية عدد 405 بطاقة .

ولفت العشماوى، إلى أن الهدف من تطبيق المنظومة الحديثة للبطاقات التموينية، هو الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، تيسيرا على المواطنين فى الحصول على السلع مقابل ما تخصصه الدولة من أموال الدعم، وسرعة إنهاء كافة مشكلات التعامل مع البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين

ومن جهة أخرى، وفى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى 2020" والتى بدأت فى 6 مراكز، وهى شبين القناطر وبنها وقليوب والخانكة ومدينة شبرا الخيمة والخصوص، فقد بلغ عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سى حوالى 25 الف، وعدد من أستلم العلاج حتى اليوم بلغ 513 مريض.

ووجه عشماوى مديرية الصحة، بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنويه لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الاعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى، وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية، ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.

وأشار إلى أن حملة القضاء على فيروس سى تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر، وهى الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمى، مضيفا أن المستهدف من الحملة مسح وعلاج 15 مليون مواطن كل عام على ثلاثة سنوات، اذ انه من المقرر إجراء تحليل Elisa للكشف على الاجسام المضادة لفيروس “سى”، ومن يثبت ايجابيته يتم تحويله لإجراء تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، مضيفاً بأنه من يثبت إصابته بفيروس سى يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان .

وعلى صعيد أخر ، عقد محافظ القليوبية اجتماعا باللجنة العليا للقيادات برئاسته، وعوضية كل من اللواء فرحات السبكى السكرتير العام، ومدير مديرية الرى، ومدير مديرية التربية والتعليم، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ومدير مديرية الصحة، والمستشار القانونى للمحافظة، وذلك لشغل وظيفة مديرى عموم الادارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وسكرتير مدينة متميزة لمدن بنها وشبرا الخيمة، وقد تقدم لشغل تلك الوظائف 11 من القيادات، وبدأ عشماوى إجتماع اللجنة بأداء القسم أمام أعضاء اللجنة والمتقدمين، وذلك في تقليد اتبعه المحافظ منذ عقد لجنه القيادات لضمان الشفافية والحيادية فى اختيار القيادات.