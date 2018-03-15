تركيا: نتوقع تطهير عفرين السورية من المسلحين "قريبا جدا"







رويترز

قال متحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده تتوقع تطهير عفرين السورية من المسلحين "قريبا جدا".

وعبر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان،أمس الأربعاء، عن أمله فى أن يطوق جيشه وجماعات المعارضة المسلحة المتحالفة معه على مدينة عفرين السورية بالكامل بحلول الليل.

وأضاف أردوغان، فى حديث لمسئولى إدارات محلية فى أنقرة، أنه يجرى إخراج المدنيين من عفرين فى سيارات تنقلهم عبر ممر خاص، فى الوقت الذى تحقق فيه القوات التركية تقدما كبيرا أمام المقاتلين الأكراد فى هجومها الذى بدأته منذ ما يقرب من شهرين.

كما تعهد الرئيس التركى، بسحق المسلحين فى شمال العراق قريبا، وذلك بعد أن قال وزير خارجيته، الأسبوع الماضى، إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوما مشتركا على المقاتلين الأكراد فى العراق، وقال أردوغان، لمسئولى إدارات محلية فى أنقرة، "نبحث عن الخلايا الإرهابية فى شمال العراق فى كل فرصة ممكنة، قريبا سنجهز بقوة على الإرهابيين هناك".