ترقب بين مصنعى الصلب بعد فرض رسوم جمركية على وارداته للسوق الأمريكى







كتبت: دانه الحديدى

حالة من الترقب يشهدها سوق الصلب المصرى بعد القرار الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاسبوع الجارى، بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، الأمر الذى يطرح علامة استفهام حول مصير صادرات الصلب المصرية إلى السوق الامريكى.

و أكد أحد مصدرى الصلب الى الولايات المتحدة الأمريكية لـ"اليوم السابع"، أن الولايات المتحدة استوردت خلال عام 2017، طبقا لإحصائيات وزارة التجارة الأمريكية، ما يقرب من 36.800 مليون طن من الصلب بقيمة 31 مليار دولار، يبلغ نصيب الصادرات المصرية منها 173.3 ألف طن، بقيمة بلغت 100 مليون دولار.

وأوضح المصدر، أن صادرات الصلب المصرى إلى الولايات المتحدة، لا تلحق أى ضررا بالسوق الأمريكى لعدم مقاربتها لنسب الإغراق، مطالبا الجانب الأمريكى باستثناء مصر من القرار، لافتا إلى أنه فى حالة عدم استثناء مصر من الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب، سيتم دراسة أفضل البدائل التصديرية المتاحة، بما لا يضر بالمنتج المصرى.

وأشار المصدر إلى أن القرار الأمريكى سيترتب عليه عدد من النتائج السلبية بمختلف أنحاء العالم، نظرا لأن الدول المصدرة للصلب ستقوم بتوجيه الكميات التى كانت تقوم بتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدول أخرى، بدلا من رد تلك الكميات لأسواقها المحلية، الأمر الذى يهدد الدول التى لا تفرض رسوم حماية أو إغراق على واردات الصلب، ومن بينها مصر، ما يلحق ضررا الصناعة المحلية.

وفى سياق متصل أكد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصر لا تصدر خام الألومنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى الوقت الذى يتم فيه تصدير الصلب "خام الصاج ألواح ولفائف" إلى السوق الأمريكى.

وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركتين فقط فى مصر، وهما "مجموعة حديد عز، قنديل للصلب"، تصدر منتجاتهما من الصاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى الوقت الذى لا يوجد صادرات مصرية من الألومنيوم إلى السوق الأمريكى.

فى الوقت نفسه، كشفت مصادر مصرية مسئولة، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن، أن هناك محاولات مع الجانب الأمريكى لاستثناء 12 دولة، بينها مصر، من الرسوم التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على واردات الحديد والألومنيوم، خاصة وان الصادرات المصرية لا تتعدى "نصف بالمئة" من واردات أمريكا، أى حوالى 100 مليون دولار سنويا، من خلال شركتين.

وكان إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، قد أوضح فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" إن صادرات مصر من الصلب إلى أمريكا أقل من نصف فى المائة والتى سجلت آخر عام حوالى 110 ملايين دولار فقط، فيما تسجل واردات أمريكا قرابة 34 مليار دولار، ورغم تأثيرنا المحدود، إلا أنه تم إدراج مصر من ضمن 12 دولة، مضيفا أن القرار لا يؤثر علينا فى مصر فنحن نصدر صلبًا لباقى دول العالم بـ900 مليون دولار، متوقعًا أن يكون هناك رسائل سياسية من وزارة الخارجية حول هذا القرار، موضحًا "وبالنسبة لنا كجهاز مكافحة الإغراق والدعم فإن القرار بعيد عن الاغراق واعتمد ترامب على ذريعة أنه يحمى صناعته الوطنية".

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب بنسبة 25%، وعلى الألومنيوم بنسبة 10%، الى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو القرار الذى لاقى انتقادات دولية واسعة من عدة دول على رأسها الصين، والتى وصفت الأمر بالحرب الاقتصادية، بجانب البنك الدولى الذى انتقد القرار لتأثيره السلبى على حركة التجارة العالمية.