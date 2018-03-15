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الخميس، 15 مارس 2018 03:09 م
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ترامب يعين رسميا لاري كودلو مديرًا للمجلس الاقتصادى الوطنى

الخميس، 15 مارس 2018 02:01 م
ترامب يعين رسميا لاري كودلو مديرًا للمجلس الاقتصادى الوطنى دونالد ترامب





كتبت ريهام عبد الله
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تعيين لاري كودلو، مدير للمجلس الاقتصادى الوطنى، وكبير المستشارين الاقتصاديين له.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر: "سيكون لاري كودلو كبير مستشارى الاقتصادى كمدير للمجلس الاقتصادى الوطنى، سيكون لبلدنا سنوات عديدة من النجاح الاقتصادى والمالي العظيم، مع ضرائب منخفضة، وابتكار لا مثيل له ، وتجارة نزيهة، وقوة عاملة آخذة فى التوسع".

تغريدة دونالد ترامب
تغريدة دونالد ترامب

 


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