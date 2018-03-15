ترامب يعين رسميا لاري كودلو مديرًا للمجلس الاقتصادى الوطنى







كتبت ريهام عبد الله

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تعيين لاري كودلو، مدير للمجلس الاقتصادى الوطنى، وكبير المستشارين الاقتصاديين له.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر: "سيكون لاري كودلو كبير مستشارى الاقتصادى كمدير للمجلس الاقتصادى الوطنى، سيكون لبلدنا سنوات عديدة من النجاح الاقتصادى والمالي العظيم، مع ضرائب منخفضة، وابتكار لا مثيل له ، وتجارة نزيهة، وقوة عاملة آخذة فى التوسع".