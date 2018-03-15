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الخميس، 15 مارس 2018 05:18 م
خالد صلاح
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تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية 4 آلاف طلب

الخميس، 15 مارس 2018 04:35 م
تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية 4 آلاف طلب الرئيس الامريكى دونالد ترامب





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تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضى، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ النمو الاقتصادى على ما يبدو فى مطلع الربع الأول من العام.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 226 ألفا للأسبوع المنتهى فى العاشر من مارس.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بانخفاض ألف طلب عن المعلن من قبل، وانخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 210 آلاف طلب للأسبوع المنتهى فى 24 فبراير وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.

ويتماشى انخفاض طلبات إعانة البطالة فى الأسبوع الماضى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وقراءة الأسبوع الماضى هى الثامنة والخمسون بعد المئة على التوالى التى تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل، وتلك أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر.

ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطى الاتحادى "البنك المركزى الأمريكى" أن سوق العمل تقترب الآن من وضع التوظيف الكامل، وسجل معدل البطالة أدنى مستوى فى 17 عاما عند 4.1 بالمئة.


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