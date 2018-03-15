تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات باستثناء إيجى إكس 70







كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.38%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.70%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس، على تراجع بعد أن وصل بالقرب من مستوى 17,100 نقطة ثم بدأ فى التراجع ليغلق عند 16,880 نقطةوسط أحجام تداول أعلى من متوسطة.

وتوقعت مباشر، أن يستمر تراجع المؤشر الرئيسى نحو مستويات 16,850-16,750 نقطة قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى، .وعلى الجانب الآخر يعتبر مستوى 17,100-17,500 نقطة يعتبروا مستويات المقاومة الأقرب.