تحطم طائرة تدريب بولاية فلوريدا الأمريكية ومصرع طاقمها

تحطم طائرة تدريب بولاية فلوريدا الأمريكية ومصرع طاقمهاالخميس، 15 مارس 2018 05:34 ص
تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
واشنطن (رويترز)
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قالت البحرية الأمريكية، إن طيارين اثنين قتلا إثر سقوط طائرة من طراز إف/إيه-18إف سوبر هورنيت خلال طلعة تدريبية قبالة ساحل كى وست فى فلوريدا.
وأضافت البحرية فى بيان أن الطيار ومساعده انتشلا من المياه، وأعلنت وفاتهما بعد سقوط الطائرة بينما كانت تتجه للهبوط فى محطة كى ويست الجوية التابعة للقوات البحرية. وقالت إنه يجرى التحقيق فى الحادث.
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