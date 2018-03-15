تحرير 357 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة بمطروح







مطروح _ حسن مشالي

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير الأمن، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 357 مخالفة وتحصيل 5 آلاف و 200 جنيه غرامات فورية، وضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع المدينة والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 47 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.