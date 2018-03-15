video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس مقاول ونجله وشقيقه لاتهامهم بقتل شاب بسبب ركن السيارة بالسويس

الخميس، 15 مارس 2018 02:41 م
تجديد حبس مقاول ونجله وشقيقه لاتهامهم بقتل شاب بسبب ركن السيارة بالسويس الشاب القتيل





السويس- سيد نون
إضافة تعليق

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، تجديد حبس مقاول ونجله وشقيقه 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل الشاب "إبراهيم . أ" وإصابة آخرين بسبب الخلاف علي ركن سيارة.

المتهمون الصادر قرار بحبسهم هم "أ . ح" مقاول الخدمات البترولية وشقيقه "ع . ح" ونجله "م . أ" الموظف بديوان عام محافظة السويس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات مباحث مديرية أمن السويس، قيام "م  . أ" الموظف بديوان محافظة السويس بالتشاجر مع شباب بطريق ناصر بسبب ركن سيارته، وذهبوا إلى قسم شرطة الأربعين ثم تم التصالح بالقسم، وبعد خروج موظف ديوان المحافظة بالخروج من قسم شرطة ذهب الي والده ثم عاد هو ووالده وعمه الى مكان تشاجره مع الشباب، وسألوا عنهم حتى علموا أنهم يقومون بلعب الكرة داخل ملعب كفر سليم.

وأوضحت التحقيقات، أن المقاول وشقيقه ونجله ومجموعة من العاملين لديهم ذهبوا الي الشباب بملعب الكرة وتشاجروا معهم، وأطلق المقاول ونجله وشقيقه الرصاص والشماريخ علي الشباب، وما أدى لمقتل الشاب "إبراهيم . أ " بعد إصابته بعيارين ناريين، كما قام احد المتهمين بضربه علي رأسه بآلة حادة، كما أصيب ثلاثة آخرون بأعيرة نارية بينهم شقيق الشاب المتوفي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على مقاول ونجله لاتهامهما بقتل شاب فى مشاجرة بالسويس

اخبار الحوادث

السويس

محافظة السويس

وزارة الداخلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة