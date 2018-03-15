تجديد حبس مقاول ونجله وشقيقه لاتهامهم بقتل شاب بسبب ركن السيارة بالسويس

المتهمون الصادر قرار بحبسهم هم "أ . ح" مقاول الخدمات البترولية وشقيقه "ع . ح" ونجله "م . أ" الموظف بديوان عام محافظة السويس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات مباحث مديرية أمن السويس، قيام "م . أ" الموظف بديوان محافظة السويس بالتشاجر مع شباب بطريق ناصر بسبب ركن سيارته، وذهبوا إلى قسم شرطة الأربعين ثم تم التصالح بالقسم، وبعد خروج موظف ديوان المحافظة بالخروج من قسم شرطة ذهب الي والده ثم عاد هو ووالده وعمه الى مكان تشاجره مع الشباب، وسألوا عنهم حتى علموا أنهم يقومون بلعب الكرة داخل ملعب كفر سليم.

وأوضحت التحقيقات، أن المقاول وشقيقه ونجله ومجموعة من العاملين لديهم ذهبوا الي الشباب بملعب الكرة وتشاجروا معهم، وأطلق المقاول ونجله وشقيقه الرصاص والشماريخ علي الشباب، وما أدى لمقتل الشاب "إبراهيم . أ " بعد إصابته بعيارين ناريين، كما قام احد المتهمين بضربه علي رأسه بآلة حادة، كما أصيب ثلاثة آخرون بأعيرة نارية بينهم شقيق الشاب المتوفي.