تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالصف







كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التى تجريها نيابة الصف، والتى كشفت تورطه فى بيع الأقراص المخدرة للمحتجزين على ذمة قضايا جنائية أثناء الزيارة وضبط بحوزته عدة أشرطة للأقراص مخدرة.

ومن جانبها استعجلت النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوى بشأن الأقراص المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهم، وعرضت على المعمل لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزه الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم أثناء زيارة أحد المتهمين المعروضين على إحدى الهيئات القضائية لنظر أمر تجديد حبسهم، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وبسؤاله اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على المحتجزين مقابل مبالغ مالية، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.