تجديد حبس عاطل قتل زوجته وقطع جثتها أشلاء لخلافات أسرية فى المرج







كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضة بمحكمة العباسية، بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجته والتمثيل بجثتها، ووضعها داخل "داخل كرتونة" وإلقائها بأحد الشارع بمنطقة المرج، فى القاهرة.

كشفت شقيقة المجنى عليها، خلال تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل الواقعة التى ظلت غامضة حتى تم كشف ملابساتها، حيث إن الزوج كان دائم التعدى على زوجته بالضرب والسب والقذف، وفى يوم الواقعة اعتدى عليها بالضرب المبرح، وأسقطها أرضا، وذبحها بسلاح أبيض "سكين"، ثم مثل بالجثة، وفصل رأسها عن جسدها، بالإضافة إلى تقطيع يديها وتكبيلها، ثم وضعها داخل كرتونة "سخان كهربائى"، وألقى الجثة فى أحد الشوارع بالمنطقة فى وقت متأخر من الليل.

كما كشفت شقيقة المجنى عليها أن المتهم، ظل يهددها حتى لا تبلغ عنه، مؤكدة أنه كان دائما يقول لها " لو بلغتى هقتلك زيها".

البداية كانت بتقدم "ياسر. ح" 40 سنة، ببلاغ لقسم شرطة المرج، يفيد أنه أثناء مروره بشارع مصطفى المحمدى اشتبه فى وجود جسم غريب على ناصية الشارع، فتأكد هو والأهالى من الأمر، حيث تبين أنه عبارة عن كرتونة، وبفتحها عثروا على جثة المجنى عليها، فتم إبلاغ رجال الشرطة الذيت انتقلوا إلى مكان الواقعة، وتحرر بذلك المحضر رقم 1698 المرج لسنة 2018.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن المجنى عليها تدعى"فاطمة" 35 سنة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة، والتى أمرت بسرعة إجراء التحريات لحصر المتغيبات خلال الفترة الأخيرة، لمحاولة الوصول إلى هوية صاحبة الجثة، والوصول إلى أهلها للاستدلال على مرتكب الواقعة، كما تم نشر أوصاف الجثة وتشكيل فريق بحث موسع لكشف ملابسات الحادث، وتم انتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات وإجراء المعاينة الأولية للجثة، وطالبت النيابة المباحث.

كان المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، قد تلقى بلاغا من الأهالى، بوجود جثة سيدة مذبوحة بشارع محمد نجيب بمنطقة المرج، حيث تبين أن الجثة لسيدة تدعى"فاطمة " 35 سنة "متوفاة إثر ذبح بالرقبة، وعدة طعنات وجرح نافذ فى الصدر، وآخر قطعى بالساعد الأيسر".

كشفت تحقيقات النيابة، وقوع مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها، تطورت إلى مشاجرة تعدى عليها خلالها المتهم بالضرب وذبحها بسلاح أبيض "سكين"، وترك الجثة فى الشارع بعد ضربها وذبحها، وهدد شقيقة المجنى عليها بعدم الإبلاغ".

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.