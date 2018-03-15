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تجديد حبس "الدادة" المتهمة بهتك عرض طفلة بالقطامية 15يوما

الخميس، 15 مارس 2018 07:48 م
تجديد حبس "الدادة" المتهمة بهتك عرض طفلة بالقطامية 15يوما قفص حبس - ارشيفية





كتب أحمد حسنى
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جدد قاضى المعارضات حبس "الدادة" المتهمة بهتك عرض طفلة 4 سنوات حضانة النور بالقاهرة الجديدة، 15 يوما بعد اعتراف الطفلة وتعرفها على مشرفة الحضانة "دادة".
 
 
وأوضح مصدر بنيابة القاهرة الحديدة، أن الطفلة تعرضت لجريمة هتك عرض على يد مشرفة الحضانة، بتعرضها لاعتداء جنسى داخل "حمام الحضانة"، مما أدى لإصابتها بجرح ونزيف خارجى.
 
 
البداية بتلقى الرائد محمد كمال رئيس مباحث قسم شرطة القطامية من مواطن بإصابة ابنته بنزيف ناتج عن إصابات بأماكن حساسة فى جسدها، وتعرضها لجريمة هتك عرض داخل الحضانة وتحرشات جنسية من قبل "دادة" الحضانة.
 
 
وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التقرير الطبى للطفلة من مستشفى القاهرة الجديدة، كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالطفلة.
 
 
وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على "دادة" الحضانة وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

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