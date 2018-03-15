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تأخر إقلاع 3 رحلات من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الخميس، 15 مارس 2018 09:15 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولى





كتبت رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران فى مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن مواعيدها المقررة فى جدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
وأفادت مصادر ملاحية بالمطار، فى تصريحات صحفية، بأن رحلة شركة خطوط "نسمة 120" المتجهة إلى تبوك بالمملكة العربية السعودية، تأخرت عن موعد إقلاعها أكثر من ساعة بسبب أعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا عن موعدها، إضافة لتأخر رحلة الخطوط العمانية 408 بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
 
 
 

 


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