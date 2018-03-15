تأجيل محاكمة 3 متهمين بهيئة البترول فى تقاضى رشوة لـ13 مايو







كتب أمنية الموجى - أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم محاكمة 3 متهمين لقيامهم بتقديم وتقاضى رشوة قيمتها 13 مليون جنيه للحصول على موافقة من إحدى الشركات الخاصة التابعة لهيئة البترول لبعض المشروعات الخاصة بالشركة للمتهم الثالث، لجلسة 13 مايو لاستكمال سماع الشهود.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين "محمد.ع" و"تامر.أ" الأول والثانى بالحصول على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م"، للحصول على موافقة مقاولات من الشركة من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية للمشروع على المتهمين الثلاثة بالتساوى، والتى تم تحديدها بقيمة 13 مليونا و300 ألف جنيه، قيمة الأرباح التى حصل عليها المتهمون.