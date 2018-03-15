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تأجيل محاكمة الضابط وأمين الشرطة المتهمين بقتل عفروتو لـ 12 أبريل

الخميس، 15 مارس 2018 04:01 م
تأجيل محاكمة الضابط وأمين الشرطة المتهمين بقتل عفروتو لـ 12 أبريل جلسة محاكمة المتهمين فى قضية قتل عفروتو





كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة "محمد.س"، معاون مباحث بقسم المقطم، وأمين الشرطة "محمد.أ" بتهمة قتل المجنى عليه محمد عبد الحكيم "عفروتو"، لجلسة 12 أبريل لتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين أحمد الغندور وهشام السيد.

وكشفت التحقيقات أنه فى 5 يناير الماضى، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوى الشبهة، بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائى مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أرجع تقرير الطب الشرعى وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، في 15 يناير الماضي، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.

 

 


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