تأجيل زيارة وزير خارجية تركيا لأمريكا دون إبداء أسباب

تأجيل زيارة وزير خارجية تركيا لأمريكا دون إبداء أسبابالخميس، 15 مارس 2018 08:33 ص
مولود تشاووش أوغلو
رويترز
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قال المتحدث باسم وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن زيارة الوزير التى كانت مقررة لواشنطن يوم 19 مارس تأجلت.
جاء ذلك بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ولم يكشف المتحدث عن سبب التأجيل.
وكان تشاووش أوغلو قال أمس الأربعاء إنه يأمل فى بناء علاقات طيبة مع وزير الخارجية الأمريكى الجديد مايك بومبيو، لكن على بومبيو احترام تركيا، والعلاقات متوترة بين البلدين بسبب سوريا وقضايا أخرى.
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