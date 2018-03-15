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تأجيل دعوى ضد قانون "تجميد الحوافز" لـ21 يونيو

الخميس، 15 مارس 2018 12:57 م
تأجيل دعوى ضد قانون "تجميد الحوافز" لـ21 يونيو محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية





كتب ــ أحمد عبد الهادى
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قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى رقم 61750 لسنة 71 قضائية، المطالبة بالحكم بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة، اعتبارا من عام 2015 وحتى 2017، والتي قررت احتساب جميع الحوافز على أساس راتب 30-6-2015، مما يعد تجميدا للأجور لجلسة 21 يونيو المقبل .

وأضافت النقابة فى، أنه «تم الاستناد إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26/12/2016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015، تأسيسًا على الآتي: قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية في غير الحالات الاستثنائية، وقانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وبالتالى لا يخرج عن كونه عملا إداريا حظي بموافقة السلطة المختصة له، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، وبالتالي يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة فعلًا بمقتضى السلطة التشريعية بحيث لا تجوز مخالفتها».

واستندت الفتوى أيضًا إلى نص المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 لا يعدو أن يكون استصحاباً للحكم المستحدث لقانون الخدمة المدنية، دون أن يستصحب المشرع المزايا ذاتها والمعاملة المالية المتميزة التي قررها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث إن الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لم تطرأ عليه زيادة إلا بمقدار العلاوة الدورية المقررة والتى لا تتجاوز بضع جنيهات.


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