تأجيل دعوى حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن سداد نفقة نجله لـ 3 أبريل

تأجيل دعوى حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن سداد نفقة نجله لـ 3 أبريلالخميس، 15 مارس 2018 01:26 م
إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أجلت محكمة أسرة المعادى، اليوم الخميس،دعوى طليقه إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق التى تطالب فيها بحبسه لامتناعه عن سداد مبلغ 114950جنيه قيمة متجمد نفقة نجله "آدم" إلى 3 أبريل لإعلان اللاعب بدفعه المبالغ المالية.
يذكر أن محامى طليقة إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى بطلب رقم 1167 لسنة 2017 لإلزام اللاعب السابق بتسديد مبلغ114.950 قيمة متجمد نفقة نجله "آدم" وحبسه لمدة 30 يوما عند امتناعه عن أداء المبلغ لمطلقته .
وأحيلت القضية عندما تغيب الطرفين عن جلسة التسوية تم إحالة الأمر إلى محكمة الأسرة للفصل فى الدعوى .
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