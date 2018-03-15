تأجيل دعوى تطالب بملاحقة دولة قطر دوليا لتمويلها للإرهاب لـ21 يونيو

تأجيل دعوى تطالب بملاحقة دولة قطر دوليا لتمويلها للإرهاب لـ21 يونيوالخميس، 15 مارس 2018 01:14 م
محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التى تطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على المستوى الدولى لملاحقة ممولى الاٍرهاب وعلى رأسهم دولة قطر لجلسة 21 يونيو.
وقالت الدعوى رقم 3189 لسنة 72 قضائية، إن هناك العديد من المستندات والأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، أثبتت تدخل دولة قطر فى تمويل الاٍرهاب والإضرار بمصلحة الوطن، لذلك يجب معاقبتها دوليًا على الأعمال التخريبية التى ارتكبتها فى حق مصر وشعبها العظيم.
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