تأجيل جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع فى سوريا إلى غد الجمعة







وكالات الأنباء

أعلنت الممثلية الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولى المكرسة لمناقشة قضية التسوية السياسية فى سوريا، والتى سيعرض خلالها المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، ستافان دى ميستورا، تقريره حول هذا الموضوع، إلى يوم غد الجمعة، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وأفادت ممثلية هولندا بصفتها الدولة التى ترأس حالياً مجلس الأمن الدولى، بحسب وكالة "سبوتنيك"، بأنه جرى تأجيل جلسة مجلس الأمن حول سوريا إلى صباح يوم الجمعة "لأسباب تتعلق ببرنامج العمل الجاري". وسيلقى ستافان دى ميستورا تقريره من جنيف باستخدام نظام مؤتمرات الفيديو ("فيديو كونفرانس"(.

يذكر أنه كان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى الجلسة حول سوريا يوم 15 مارس الحالى، وسيعقد المجلس جلسة أخرى مكرسة لسوريا يوم 27 مارس، لمناقشة الوضع الإنسانى فى البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولى اجتمع، يوم 12 مارس، لمناقشة سير تطبيق قراره رقم 2401 بشأن نظام وقف إطلاق النار فى سوريا.