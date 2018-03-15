video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تأجيل جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع فى سوريا إلى غد الجمعة

الخميس، 15 مارس 2018 09:52 ص
تأجيل جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع فى سوريا إلى غد الجمعة مجلس الأمن





وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلنت الممثلية الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولى المكرسة لمناقشة قضية التسوية السياسية فى سوريا، والتى سيعرض خلالها المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، ستافان دى ميستورا، تقريره حول هذا الموضوع، إلى يوم غد الجمعة، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وأفادت ممثلية هولندا بصفتها الدولة التى ترأس حالياً مجلس الأمن الدولى، بحسب وكالة "سبوتنيك"، بأنه جرى تأجيل جلسة مجلس الأمن حول سوريا إلى صباح يوم الجمعة "لأسباب تتعلق ببرنامج العمل الجاري". وسيلقى ستافان دى ميستورا تقريره من جنيف باستخدام نظام مؤتمرات الفيديو ("فيديو كونفرانس"(.

يذكر أنه كان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى الجلسة حول سوريا يوم 15 مارس الحالى، وسيعقد المجلس جلسة أخرى مكرسة لسوريا يوم 27 مارس، لمناقشة الوضع الإنسانى فى البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولى اجتمع، يوم 12 مارس، لمناقشة سير تطبيق قراره رقم 2401 بشأن نظام وقف إطلاق النار فى سوريا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم حول تسميم الجاسوس الروسى السابق

مندوب بريطانيا فى مجلس الأمن: روسيا متورطة فى تسميم "سكريبال"

مندوب فرنسا بمجلس الأمن: ندعم بريطانيا وندعو لاحترام السلم الدولى

مندوب روسيا بمجلس الأمن: بريطانيا استخدمت لغة تهديد غير مقبولة

"تحت قاعات مجلس الأمن".. اتهامات متبادلة بين بريطانيا وروسيا حول محاولة اغتيال الجاسوس"سكريبال".. لندن: موسكو استخدمت غاز الأعصاب وانتهكت القانون الدولى.. والأخيرة: اتهامات لا قيمة لها ومستعدون لتحقيق مشترك

مجلس الأمن

سوريا

أخبار عربية

ستافان دى ميستورا




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة