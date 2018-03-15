بيان مشترك بين لندن وبرلين وباريس وواشنطن للتنديد بتسميم الجاسوس المزدوج







(أ ف ب)

اعتبرت لندن وبرلين وباريس وواشنطن، اليوم الخميس، فى بيان مشترك أن مسؤولية روسيا هى التفسير الوحيد "المعقول" لتسميم العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا وطلبت من موسكو تقديم "كل المعلومات" حول البرنامج الكيميائى نوفيتشوك.

وقالت العواصم الأربع فى بيان نشرته الحكومة البريطانية "ندعو روسيا إلى الرد على كل الأسئلة المرتبطة" بهذه القضية.